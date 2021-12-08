Студенческая неделя «Открой#Моспром» пройдет в столице

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

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Проект «Открой#Моспром» с 11 по 18 декабря проведет студенческую неделю.

Всем желающим предлагают бесплатно посетить ведущие предприятия ракетно-космической, авиационной, машиностроительной, пищевой, фармацевтической и других отраслей.

С 14 по 17 декабря гостей на экскурсии зовут АО «Электрозавод», кондитерский концерн «Бабаевский», фабрика мороженого «Баскин Роббинс», ювелирный дом «Эстет», МТЗ Трансмаш, «Айкрафт оптика» и другие предприятия.

В субботу, 18 декабря, в технополисе «Москва» состоится День карьеры, где ребята смогут принять участие в быстрых собеседованиях, пройти специальный тренинг и начать свой карьерный путь.

Промышленные предприятия Москвы ищут специалистов разных направлений: инженеров-механиков, технологов пищевого или швейного производства, программистов, химиков фармацевтического производства, агрономов.

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте проекта.

С 6 декабря центр занятости «Моя карьера» проводит неделю открытых дверей. Для горожан проходят специальные мероприятия по трудоустройству, личностному и профессиональному росту.