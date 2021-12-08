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Власти Москвы выделили деньги на бесплатные перевозки врачей и выздоровевших после COVID-19

Евгений Белоусов

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Власти Москвы выделили деньги на бесплатные перевозки врачей и выздоровевших после COVID-19
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Власти Москвы направили на организацию перевозок медицинских работников и выздоровевших после коронавируса пациентов 252,9 миллиарда рублей. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума правительства Москвы.

Отмечается, что выделенные средства компенсируют затраты ГУП «Мосгортранс».

Бесплатная перевозка на автобусах сотрудников четырех резервных госпиталей в Сокольниках, на ВДНХ, в Крылатском и на Каширском шоссе за счет бюджета города началась еще в апреле 2020 года.

Кроме того, 37 автобусов малой вместимости и девять больших автобусов туристического класса доставляют домой выписанных из стационаров пациентов, которые переболели коронавирусом, для прохождения домашней самоизоляции.

С апреля 2020 года они бесплатно перевезли более 260 тысяч медицинских работников и 85 тысяч пациентов, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого, 3 декабря, Сергей Собянин заявил, что высокая доступность медицинской помощи позволяет Москве продолжать жить нормальной жизнью, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. По его словам, в настоящее время более 36 тысяч медицинских работников и специалистов стоят на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией в Москве. При этом в столице остается необходимое количество врачей, чтобы оказывать экстренную и плановую помощь пациентам с другими заболеваниями.

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