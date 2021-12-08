Суд приговорил почти к трем годам колонии блогера, повредившего машину ФСБ

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Тверской суд Москвы приговорил блогера К. Лакеева к двум годам и восьми месяцам колонии общего режима. В январе этого года молодой человек повредил машину ФСБ. Об этом в среду, 8 декабря, «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда.

— Вынесен приговор о признании виновным К. Лакеева в совершении преступления по части 2 статьи 167 УК РФ («Хулиганство» — прим. «ВМ»). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года и восемь месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — сказал собеседник «ВМ».

Также суд постановил взыскать с Лакеева почти 340 тысяч рублей по гражданскому иску.

18-летнего TikTok-блогера Константина Лакеева задержали 27 января. На допросе он рассказал, что кидался в автомобиль ФСБ снежками и несколько раз пнул его.

Позже блогер раскаялся в содеянном и извинился перед госслужащим и полицейским.

До этого сообщалось, что Московский городской суд продлил до 7 апреля 2022 года арест бывшему члену Совета Федерации Рауфу Арашукову и его отцу Раулю.