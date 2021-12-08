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Биохимик рассказала, какую воду нужно пить для укрепления здоровья

Ирина Игнатенко

Общество
Биохимик рассказала, какую воду нужно пить для укрепления здоровья
Фото: pixabay.com

Какую воду нужно пить, чтобы сохранить здоровье, рассказала эксперт-биохимик Мария Кулешова.

Эксперт отметила, что качественная питьевая вода очень важна для здоровья человека. На 80 процентов из нее состоят мышцы, всего 500 миллилитров воды ускоряют метаболизм на 24-30 процентов.

— Все врачи и биохимики рекомендуют выпивать в среднем около двух литров чистой воды, без учета других напитков. Полезной считается та вода, которая насыщает организм человека микроэлементами — магнием и цинком, — рассказала эксперт в комментарии Nation News.

По словам эксперта, во время кипячения из воды исчезают не только вредные, но и полезные вещества. Сырая вода содержит много микроэлементов в виде солей, способствуют регенерации клеток, предупреждают образование в организме свободных радикалов. Однако устаревшие водопроводные трубы портят ее железом.

Мария Кулешова добавила, что для того, чтобы получить качественную и полезную воду, нужно пропускать ее через специальные системы очистки.

До этого врач объяснила, какую воду надо пить при проблемах с щитовидкой и депрессиях.

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