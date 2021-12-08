Дублирование указателей на двух станциях метро разгрузило вестибюли на 50 процентов

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Дублирование надписей на станциях столичного метрополитена «Прокшино» и «Лесопарковая» на таджикском и узбекском языках позволило разгрузить вестибюли вдвое. Об этом в среду, 8 декабря, сообщила пресс-служба московской подземки.

— От станций «Лесопарковая» и «Прокшино» до крупнейшего в России московского миграционного центра в Сахарове следуют регулярные автобусные маршруты. Основной язык на указателях — русский. Дублирование надписей еще на двух языках существенно улучшило качество работы этих станций метро: загрузка их вестибюлей уменьшилась на 50 процентов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что дублирование информации на указателях позволило уменьшить на 40 процентов очереди в кассы и на столько же — обращений иностранцев в кассы за справочной информацией.

Ранее пассажиры станций «Лесопарковая» и «Прокшино» неоднократно обращались к администрации метрополитена с просьбой упорядочить передвижение пассажиров и снизить очереди за билетами, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Сразу десять новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро открыли в Москве 7 декабря. В торжественной церемонии приняли участие президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Движение поездов началось на участке БКЛ от станции «Мневники» до станции «Каховская».

В столичном метро заработали такие станции, как «Мневники», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская». Длина данного участка БКЛ — около двадцати километров.

Открытие станций улучшит доступность транспорта для 1,4 миллиона человек, которые живут в 11 районах столицы. Кроме того, в столице благоустроили более 46 гектаров прилегающих к станциям территорий.