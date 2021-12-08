Зеленский положительно оценил беседу Путина и Байдена

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Президент Украины Владимир Зеленский позитивно оценил переговоры лидеров России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом он заявил в среду, 8 декабря, в ходе брифинга.

— В целом я считаю, что это позитивно, что президент США разговаривал с президентом РФ. Детали этого разговора я бы хотел прокомментировать завтра, после моего разговора с президентом США, — цитирует РИА Новости слова Зеленского.

7 декабря президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Джо Байден завершили переговоры по видеосвязи.

Государственные лидеры начали переговоры в дистанционном формате в 18:00. Формат беседы определили как закрытый от журналистов. Отмечалось, что в ходе видеозвонка коллеги обсудили отношения США и России, в том числе стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы.

Во время онлайн-переговоров Джо Байден заявил о желании встретиться с Владимиром Путиным в очном формате. Также президент США с улыбкой на лице отметил, что рад видеть коллегу.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что государственные лидеры поговорят еще раз в том случае, если их представители результативно пообщаются.