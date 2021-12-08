Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Более 7,2 миллиона человек сделали прививку от гриппа в Москве

Анастасия Колоскова

Город
Более 7,2 миллиона человек сделали прививку от гриппа в Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Более 7,2 миллиона человек, или 57,01 процента населения столицы, привились от гриппа в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

— По состоянию на 6 декабря текущего года в Москве привито от гриппа 7 миллионов 210 тысяч человек, что составляет 57,01 процента от численности населения столицы и выше показателя прошлого года за этот же период (53,6 процента), при этом охват вакцинацией против гриппа детей составляет 65,36 процента, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в столице остается умеренным. В пресс-службе напомнили, что в настоящее время сделать прививку от гриппа жители Москвы могут только в медицинских организациях, так как мобильные пункты вакцинации прекратили свою работу.

До этого сообщалось, что 3,2 миллиона человек вакцинировались от гриппа в Московской области.

Ранее врач общей практики Денис Прокофьев пояснил, почему дети стали чаще болеть гриппом. По его словам, основная проблема вспышки гриппа связана с тем, что в прошлом эпидсезоне на фоне эпидемии коронавируса многие пропустили вакцинацию от гриппа, хотя делалась она ежегодно. Поэтому многие дети остались без иммунной защиты от патогенного вируса.

Читайте также:
Грипп Москва Вакцинация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чем бы Киркоров ни тешился

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Зачем нам нужен Fan ID?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Качественно изданная книга — это всегда добросовестный труд многих людей

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Город равных возможностей

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Зачем Эрдогану быть миротворцем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Десять банок зеленого горошка

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Бумажные деньги нам еще пригодятся

Все мнения
О проекте