Более 7,2 миллиона человек сделали прививку от гриппа в Москве

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Более 7,2 миллиона человек, или 57,01 процента населения столицы, привились от гриппа в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

— По состоянию на 6 декабря текущего года в Москве привито от гриппа 7 миллионов 210 тысяч человек, что составляет 57,01 процента от численности населения столицы и выше показателя прошлого года за этот же период (53,6 процента), при этом охват вакцинацией против гриппа детей составляет 65,36 процента, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в столице остается умеренным. В пресс-службе напомнили, что в настоящее время сделать прививку от гриппа жители Москвы могут только в медицинских организациях, так как мобильные пункты вакцинации прекратили свою работу.

До этого сообщалось, что 3,2 миллиона человек вакцинировались от гриппа в Московской области.

Ранее врач общей практики Денис Прокофьев пояснил, почему дети стали чаще болеть гриппом. По его словам, основная проблема вспышки гриппа связана с тем, что в прошлом эпидсезоне на фоне эпидемии коронавируса многие пропустили вакцинацию от гриппа, хотя делалась она ежегодно. Поэтому многие дети остались без иммунной защиты от патогенного вируса.