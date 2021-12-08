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Баян, микроволновка и вентилятор: сосед-рецидивист обокрал пенсионерку во время переезда

Илья Ашуров

Происшествия
Баян, микроволновка и вентилятор: сосед-рецидивист обокрал пенсионерку во время переезда
Фото: МВД России

В Краснодарском крае пенсионерка стала жертвой кражи, которую учинил ее ранее судимый сосед. Об этом в среду, 8 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел в Железногорске. Местная жительница переезжала на новое место и оставила сумки с вещами в подъезде дома без присмотра. Заселившись в новую квартиру, пожилая женщина обнаружила, что у нее пропали вещи: баян, микроволновка и вентилятор. О пропаже она заявила в полицию.

Спустя некоторое время правоохранители задержали подозреваемого — 48-летнего соседа пенсионерки, который ранее был судим. В его квартире нашли баян и микроволновку. Куда делся вентилятор, пока неизвестно.

— Свою вину подозреваемый полностью признал. Полицейским он пояснил, что у него есть хобби – собирать старинные вещи, а кражу он совершил, будучи подшофе. Когда шел за очередной порцией спиртного, увидел чужие вещи и решил воспользоваться беспечностью хозяев, — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время сосед находится под подпиской о невыезде. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража».

В этом месяце столичная полиция задержала 22-летнего молодого человека, который подозревается в краже 16 ноутбуков. Стоимость похищенного превысила 1,6 миллиона рублей. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере».

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