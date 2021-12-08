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Ноту протеста вручили посольству США в Москве из-за роста военной активности

Виктория Сикерина

Политика
Ноту протеста вручили посольству США в Москве из-за роста военной активности
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Ноту протеста вручили посольству Соединенных Штатов в Москве из-за возросшей опасной военной активности США и стран НАТО. Об этом заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова в среду, 8 декабря.

Она отметила, что данную меру предприняли из-за воздушной ситуации над акваторией Черного моря.

— Оставляя за собой право реагировать на соответствующие вызовы со стороны США и ведомых ими членов НАТО, призываем к предметному диалогу по гарантиям безопасности и обсуждению путей снижения военно-политической напряженности, в том числе вариантов предотвращения опасных инцидентов в воздухе и на море, — заявила дипломат.

В личном Telegram-канале Мария Захарова заключила, что в обратном случае Россия предпримет все имеющиеся средства для устранения возникающих военных угроз.

4 декабря СМИ сообщили, что пассажирский самолет, который выполнял рейс из Тель-Авива в Москву, изменил направление из-за риска столкновения с военным самолетом США над водами Черного моря. Расстояние между самолетами по вертикали составляло менее 20 метров.

В итоге гражданский борт снизился на 500 метров и начал лететь по более безопасному эшелону. Американский самолет-разведчик пересекал установленные границы гражданской авиации и сблизился с судном Airbus.

После Мария Захарова назвала данный инцидент угрозой для гражданской авиации.

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