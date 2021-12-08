Сбой в движении поездов произошел на Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Серпуховско-Тимирязевская линия, метро Цветной бульвар Карта всех событий

Поезда на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро вернулись к обычному графику после сбоя в связи с высадкой пассажиров одного из составов. Об этом в среду, 8 декабря, сообщила пресс-служба столичного метрополитена.

— Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии осуществляется в соответствии с графиком. Ранее на станции «Цветной бульвар» высаживали пассажиров из одного поезда, следовавшего в сторону станции «Чеховская». Состав убран с линии для проверки, — цитирует сообщение пресс-службы агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что несколько следующих поездов ненадолго снизили скорость для соблюдения интервала, а после продолжили курсировать в обычном графике.

До этого ряд Telegram-каналов сообщил о значительном увеличении интервалов движения на Серпуховско-Тимирязевской линии метро по направлению из центра на юг города.

Ранее сообщалось, что новые станции Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро с начала работы приняли почти 85 тысяч пассажиров. Отмечается, что наибольшей популярностью пользовались станции нового участка «Воронцовская» (11,3 тысячи пассажиров), «Кунцевская» (9,3 тысячи), «Мичуринский проспект» (6,7 тысячи).