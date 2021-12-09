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Путин: В России будут созданы комфортные условия для подготовки спортсменов

Виктория Храменкова

Спорт
Путин: В России будут созданы комфортные условия для подготовки спортсменов
Фото: Администрация президента РФ

В России будут созданы комфортные и благоприятные условия для подготовки будущих чемпионов спорта. Также страна будет продолжать отстаивать права и интересы спортсменов. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

— Сегодня победителям престижных международных соревнований, их тренерам, наставникам, специалистам будет вручена Национальная спортивная премия, — сообщил Путин.

Глава государства в своем обращении к участникам церемонии вручения Национальной спортивной премии также заявил, что подобные масштабные мероприятия являются важными для российского спорта.

— Они предоставляют отличную возможность выразить искреннее, глубокое признание тем, кто вкладывает свои силы, энергию в развитие олимпийского и паралимпийского движений, — цитируют «Известия» Путина.

Церемония вручения премии прошла в среду, 8 декабря, в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

На этой же встрече Путин сообщил, что в скором времени в России создадут программу для поддержки интереса к науке. По его словам, такое решение позволит увеличить заинтересованность населения в научной деятельности.

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