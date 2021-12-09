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Путин поздравил россиян с Днем Героев Отечества

Виктория Храменкова

Общество
Путин поздравил россиян с Днем Героев Отечества
Фото: roscongress/Вячеслав Викторов

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил граждан страны с Днем Героев Отечества. В своем видеообращении глава государства заявил, что характер народа России во все времена помогал с честью противостоять всем, кто посягал на земли страны.

— Этот праздник неразрывно связан с историей страны. Он знаменует подвиги и наших предков, и наших современников — всех, кто своими делами, поступками, своей жизнью показал пример подлинного служения Родине, — сказал Путин.

Также глава напомнил о том, что героизм великих граждан Отечества, их доблесть и мужество отражают волю и характер нашего народа.

— Этот характер во все времена и эпохи помогал и помогает выстоять в самых трудных испытаниях, укрепить независимость нашего государства, с честью противостоять любому, кто пытался посягнуть на нашу землю, — подчеркнул Путин в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что так было в 1812 году, на фронтах Первой мировой войны и Великой Отечественной войны. Кроме этого, президент добавил, что и на сегодняшний день в стране существует немало героев.

— Особые слова — медицинским работникам, представителям многих других профессий, всем, кто сейчас в наши дни достойно продолжает великие традиции мужества, верности долгу и бескорыстию, — заявил Путин.

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