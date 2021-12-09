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Киев пойти на уступки в отношениях с Москвой

Виктория Храменкова

Политика
Киев пойти на уступки в отношениях с Москвой
Фото: president.gov.ua

Киев готов пойти на уступки в отношениях с Россией, если со стороны Москвы будут наблюдаться встречные шаги. Таким мнением поделился министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он заявил, что у Украины — конструктивный подход. Однако Кулеба отметил, что страна не пойдет на уступки в вопросах, которые имеют фундаментальную важность для развития украинского государства. В пример он привел европейскую и евро-атлантическую интеграцию.

— Требования должны быть рациональными и законными, — объяснил Кулеба в интервью британскому телеканалу Sky News.

Кроме этого, глава МИД Украины надеется, что в случае эскалации у границ страны на фоне звучащих и приписываемых России намерений, союзники Киева окажут стране поддержку в экономической сфере, а в случае необходимости — помогут усилить армию.

21 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности «вторжения» России на Украину с наступлением холодов. Ссылаясь на чиновников в США, телеканал утверждает, что «вторжение» зависит от погодных условий. Но если не будет вмешательства Запада, то оно может произойти в течение нескольких недель.

Позже эту информацию подтвердили на Украине, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны страны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявила, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.

8 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин ответил на обвинения в адрес России о якобы «нападении» на Украину. Он заявил, что Россия следует принципам миролюбивой внешней политики, но при этом защищает свою национальную и территориальную безопасность в среднесрочной и отдаленной перспективе.

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