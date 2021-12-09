Девятый этап акции «Списанные книги» пройдет в библиотеках Москвы

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В столичных библиотеках продолжается акция «Списанные книги», где каждый может бесплатно получить для себя экземпляр списанной из библиотечного фонда литературы. Девятый этап акции начинается 14 декабря, к выдаче готово 165 251 издание.

Всего в рамках акции книги раздают 187 городских библиотек. В читальнях ЮАО можно получить более 40 тысяч книг, в ЦАО — более 32 тысяч экземпляров, а в СВАО — более 27 тысяч.

Основную часть литературы составят книги для детей и взрослых (91,5 процента). Доля периодических изданий составила 3,5 процента, еще пять составят брошюры. Будут и нотные издания — их число 205 экземпляров, передает официальный сайт мэра Москвы.

Получить их смогут 158 363 физических лица и 6888 юридических — для этого нужно зарегистрироваться на портале «Списанные книги».

7 декабря сообщалось, что Российская государственная детская библиотека с 10 по 12 декабря приглашает горожан на фестиваль семейного чтения #ЧитайФестФольклор. Гости библиотеки смогут встретиться с писателями и художниками-иллюстраторами, принять участие в тематических квестах, интерактивных чтениях, мастер-классах и дискуссиях, послушать лекции, увидеть театрализованные чтения, новинки кино и мультфильмов.