Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Девятый этап акции «Списанные книги» пройдет в библиотеках Москвы

Михаил Алимов

Город
Девятый этап акции «Списанные книги» пройдет в библиотеках Москвы
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В столичных библиотеках продолжается акция «Списанные книги», где каждый может бесплатно получить для себя экземпляр списанной из библиотечного фонда литературы. Девятый этап акции начинается 14 декабря, к выдаче готово 165 251 издание.

Всего в рамках акции книги раздают 187 городских библиотек. В читальнях ЮАО можно получить более 40 тысяч книг, в ЦАО — более 32 тысяч экземпляров, а в СВАО — более 27 тысяч.

Основную часть литературы составят книги для детей и взрослых (91,5 процента). Доля периодических изданий составила 3,5 процента, еще пять составят брошюры. Будут и нотные издания — их число 205 экземпляров, передает официальный сайт мэра Москвы.

Получить их смогут 158 363 физических лица и 6888 юридических — для этого нужно зарегистрироваться на портале «Списанные книги».

7 декабря сообщалось, что Российская государственная детская библиотека с 10 по 12 декабря приглашает горожан на фестиваль семейного чтения #ЧитайФестФольклор. Гости библиотеки смогут встретиться с писателями и художниками-иллюстраторами, принять участие в тематических квестах, интерактивных чтениях, мастер-классах и дискуссиях, послушать лекции, увидеть театрализованные чтения, новинки кино и мультфильмов.

Читайте также:
Библиотеки Книги Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему киносети отказались от новых «Елок»

Александр Лосото
Александр Лосото

Распад СССР: поминай как звали

Владимир Плигин
Владимир Плигин

Свободная продажа огнестрела на руку только преступникам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чем бы Киркоров ни тешился

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Зачем нам нужен Fan ID?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Качественно изданная книга — это всегда добросовестный труд многих людей

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Город равных возможностей

Все мнения
О проекте