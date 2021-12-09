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Экономист объяснил, как потратить меньше денег на новогодний стол

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Новый год — 2022
Финансы
Экономист объяснил, как потратить меньше денег на новогодний стол
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Составляя новогоднее меню, россияне могут заменить морепродукты дешевыми аналогами или вовсе отказаться от их покупки. Такое мнение высказал кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Дмитрий Десятниченко.

— Красная рыба, икра, креветки и мидии уже сильно подорожали в рознице и вряд ли подешевеют в ближайший месяц. Причина во многом связана с логистикой и относительным дефицитом предложения, — пояснил он в комментарии ФАН.

Эксперт также добавил, что в зимние праздники рост цен намного превысит показатели прошлого года, затронув практически весь продуктовый сегмент. Цены на большинство продуктов увеличатся на 20–30 процентов по сравнению с 2020 годом.

Десятниченко советует мониторить специальные ценовые предложения в сетевом ретейле, обратить внимание на мелких несетевых продавцов, чтобы потратить меньше денег на подготовку к новогодним праздникам.

Любимые многими россиянами салаты оливье и селедка под шубой заметно подорожали за год. Об этом свидетельствуют данные Росстата о средних розничных ценах за октябрь.

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