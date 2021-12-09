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Астролог предупредила, что в 2022 году может вырасти количество разводов

Ирина Игнатенко

Общество
Астролог предупредила, что в 2022 году может вырасти количество разводов
Фото: pexels.com/cottonbro

Астролог, публицист Татьяна Борщ рассказала, что 2022 год для многих будет непростым. Следует быть готовым к самым неожиданным переменам в личной жизни и в карьере.

— Я бы разделила будущий год на две половины. Первая будет относительно устойчивой, а вот во второй половине год покажет себя как мощный период перемен и некоего перехода. Тотальные перемены закончатся только с апреля 2023 года, — отметила она в комментарии порталу «Подмосковье сегодня».

Она отметила, что перемены затронут все аспекты жизни человека. Большие изменения будут претерпевать финансовые дела.

В личной жизни следует опасаться развода. Даже в самых стабильных и крепких парах могут испортиться отношения. Развода не избежать тем парам, где уже были проблемы ранее.

Астролог добавила, что 2022 год будет неспокойным и достаточно сложным. Она выразила надежду на то, что многие смогут справиться с временным кризисом.

До этого нумеролог рассказал, каким будет следующий год. В 2022 году присутствует только одна цифра — двойка, ноль нумерологи не учитывают. Двойка, по словам Вячеслава Класина, — мужская цифра, означающая действие и сильную энергию.

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