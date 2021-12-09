Учебный корпус на 550 мест возведут на севере Москвы

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Россия, Москва, Смольная улица Карта всех событий

Москомархитектура составила план земельного участка на Смольной улице в Северном административном округе (САО) столицы для строительства учебного заведения на 550 мест. Об этом сообщила председатель комитета Юлиана Княжевская в четверг, 9 декабря.

Она отметила, что будущая общеобразовательная школа появится около станции метро «Речной вокзал», а также рядом с остановками наземного городского общественного транспорта. Это позволит комфортно добираться до объекта образования.

— Стоит отметить, что появление новой школы необходимо для сбалансированного развития района и образования будущих учеников. Новый учебный объект будет рассчитан на 550 детей и спроектирован по современным стандартам, что позволит организовать учебный процесс на высоком уровне, — заявила Княжевская.

По ее словам, площадь школы составит около семи тысяч квадратных метров. Также специалисты озеленят и благоустроят дворовую территорию.

Учебный корпус по программе реновации жилищного фонда возведут к концу 2024 года в районе Хорошево-Мневники на северо-западе Москвы. Об этом сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин 3 декабря. Он уточнил, что здание построят на улице Генерала Глаголева. Корпус будет рассчитан на 400 учеников.