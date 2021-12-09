Столичные врачи вылечили от коронавируса более 1,8 миллиона пациентов

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

За последние 24 часа московские медики вылечили от коронавируса 3171 человек. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщили в Оперативном штабе Москвы.

Всего с начала пандемии от COVID-19 в городе после прохождения лечения полностью выздоровели 1 802 118 пациентов.

За минувший день в столице выявили 2948 новых случаев заболевания. Были госпитализированы 845 человек, 92 пациента скончались.

Фото: Оперштаб

По состоянию на 9 декабря на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 560 человек, говорится в сообщении.

За последние сутки в РФ заболели COVID-19 еще 30 209 человек. При этом у 7,4 процента из них не обнаружено клинических симптомов болезни. Количество смертельных случаев за последние 24 часа составило 1181. Также российские медики вылечили 37 794 человек.

В этот же день глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что темпы вакцинации в России растут, благодаря масштабному тестированию удается оперативно отслеживать изменения ситуации. По ее словам, доминирующим в РФ остается штамм COVID-19 «дельта».