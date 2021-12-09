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Столичные врачи вылечили от коронавируса более 1,8 миллиона пациентов

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Столичные врачи вылечили от коронавируса более 1,8 миллиона пациентов
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

За последние 24 часа московские медики вылечили от коронавируса 3171 человек. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщили в Оперативном штабе Москвы.

Всего с начала пандемии от COVID-19 в городе после прохождения лечения полностью выздоровели 1 802 118 пациентов.

За минувший день в столице выявили 2948 новых случаев заболевания. Были госпитализированы 845 человек, 92 пациента скончались.

Столичные врачи вылечили от коронавируса более 1,8 миллиона пациентов Фото: Оперштаб

По состоянию на 9 декабря на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 560 человек, говорится в сообщении.

За последние сутки в РФ заболели COVID-19 еще 30 209 человек. При этом у 7,4 процента из них не обнаружено клинических симптомов болезни. Количество смертельных случаев за последние 24 часа составило 1181. Также российские медики вылечили 37 794 человек.

Столичные врачи вылечили от коронавируса более 1,8 миллиона пациентов

В этот же день глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что темпы вакцинации в России растут, благодаря масштабному тестированию удается оперативно отслеживать изменения ситуации. По ее словам, доминирующим в РФ остается штамм COVID-19 «дельта».

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