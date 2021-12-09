Презентация проекта «Внутренняя империя» пройдет в столичной галерее

Фото: Пресс-служба выставки

Россия, Москва, Саввинская набережная, 23с1 Карта всех событий

Галерея классической фотографии 15 декабря приглашает горожан на презентацию и показ мультимедийного проекта Андрея Троицкого «Внутренняя империя».

Посетители увидят 27 масштабных фотографических работ, соединенных с историями и музыкой, специально написанной для проекта. Декорацией для его съемок стал Санкт-Петербург — город призрак и город реальность. В проекте приняли участие талантливые актеры, каждый из которых сыграл роль исторического персонажа.

Выставка продолжает работу с темой памяти, начатую в проекте «Пространство-Превращения». Теперь это уже коллективные истории и мифы. Словно в лабиринте здесь соединяются истории разных людей, а связующей линией служит история двух влюбленных, потерявших друг друга в пространстве города.

Участие в мероприятии по билетам, сообщает пресс-служба галереи.

В музее «Садовое кольцо» с 3 декабря открыта выставка «Новогодняя сказка в зимнем лесу».

Посетители увидят акварельные произведения искусства художницы Анастасии Куровой на тему русской зимы. Красив зимний лес, когда вся природа играет своими красками. Художник воспевает красоту зимы на рассвете, ночью, при теплом закатном солнце и днем, когда снег особенно слепит своей белизной.

А Дарвиновский музей покажет выставку «Где растут шишки?», которая расскажет о значении шишек не только в человеческой культуре и быту, но и в развитии жизни на нашей планете. Посетители увидят шишки разнообразных форм и размеров, а также узнают интересные факты и полезные кулинарные рецепты, старинные гравюры и фотографии.