Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Презентация проекта «Внутренняя империя» пройдет в столичной галерее

Ольга Маркова

Развлечения
Презентация проекта «Внутренняя империя» пройдет в столичной галерее
Фото: Пресс-служба выставки
Россия, Москва, Саввинская набережная, 23с1 Карта всех событий

Галерея классической фотографии 15 декабря приглашает горожан на презентацию и показ мультимедийного проекта Андрея Троицкого «Внутренняя империя».

Посетители увидят 27 масштабных фотографических работ, соединенных с историями и музыкой, специально написанной для проекта. Декорацией для его съемок стал Санкт-Петербург — город призрак и город реальность. В проекте приняли участие талантливые актеры, каждый из которых сыграл роль исторического персонажа.

Выставка продолжает работу с темой памяти, начатую в проекте «Пространство-Превращения». Теперь это уже коллективные истории и мифы. Словно в лабиринте здесь соединяются истории разных людей, а связующей линией служит история двух влюбленных, потерявших друг друга в пространстве города.

Участие в мероприятии по билетам, сообщает пресс-служба галереи.

В музее «Садовое кольцо» с 3 декабря открыта выставка «Новогодняя сказка в зимнем лесу».

Посетители увидят акварельные произведения искусства художницы Анастасии Куровой на тему русской зимы. Красив зимний лес, когда вся природа играет своими красками. Художник воспевает красоту зимы на рассвете, ночью, при теплом закатном солнце и днем, когда снег особенно слепит своей белизной.

А Дарвиновский музей покажет выставку «Где растут шишки?», которая расскажет о значении шишек не только в человеческой культуре и быту, но и в развитии жизни на нашей планете. Посетители увидят шишки разнообразных форм и размеров, а также узнают интересные факты и полезные кулинарные рецепты, старинные гравюры и фотографии.

Читайте также:
Выставки Санкт-Петербург История
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему киносети отказались от новых «Елок»

Александр Лосото
Александр Лосото

Распад СССР: поминай как звали

Владимир Плигин
Владимир Плигин

Свободная продажа огнестрела на руку только преступникам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чем бы Киркоров ни тешился

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Зачем нам нужен Fan ID?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Качественно изданная книга — это всегда добросовестный труд многих людей

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Город равных возможностей

Все мнения
О проекте