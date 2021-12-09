Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Акция «День без турникетов» пройдет на столичных предприятиях

Ольга Маркова

Развлечения
Акция «День без турникетов» пройдет на столичных предприятиях
Фото: Официальный сайт Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

Проект «День без турникетов» с 9 по 11 декабря приглашает москвичей и гостей столицы на экскурсии по предприятиям и культурным площадкам города.

Участников акции познакомят с процессом производства самых различных изделий. К декабрьской акции присоединилось десять новых площадок, среди которых мастерская уникальных елочных игрушек и компания, выпускающая элементы дорожной инфраструктуры.

Российская онлайн-платформа по поиску вакансий и подбору персонала устроит мастер-класс «Как найти работу мечты».

Двери откроют технопарки Российского государственного социального университета и Центра развития инжиниринга Московского политехнического университета.

Для юных горожан запланированы мастер-классы в детских технопарках «Байтик», «Москва» и «Мосгормаш», «На Зорге», «Наукоград» при Московском финансово-юридическом университете, «Инжинириум» Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана, «Альтаир» на базе МИРЭА — Российского технологического университета.

Участие в мероприятии бесплатное по регистрации, сообщается на сайте проекта.

Читайте также:
Экскурсии бесплатно Промышленность
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему киносети отказались от новых «Елок»

Александр Лосото
Александр Лосото

Распад СССР: поминай как звали

Владимир Плигин
Владимир Плигин

Свободная продажа огнестрела на руку только преступникам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чем бы Киркоров ни тешился

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Зачем нам нужен Fan ID?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Качественно изданная книга — это всегда добросовестный труд многих людей

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Город равных возможностей

Все мнения
О проекте