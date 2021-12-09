Акция «День без турникетов» пройдет на столичных предприятиях

Фото: Официальный сайт Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

Проект «День без турникетов» с 9 по 11 декабря приглашает москвичей и гостей столицы на экскурсии по предприятиям и культурным площадкам города.

Участников акции познакомят с процессом производства самых различных изделий. К декабрьской акции присоединилось десять новых площадок, среди которых мастерская уникальных елочных игрушек и компания, выпускающая элементы дорожной инфраструктуры.

Российская онлайн-платформа по поиску вакансий и подбору персонала устроит мастер-класс «Как найти работу мечты».

Двери откроют технопарки Российского государственного социального университета и Центра развития инжиниринга Московского политехнического университета.

Для юных горожан запланированы мастер-классы в детских технопарках «Байтик», «Москва» и «Мосгормаш», «На Зорге», «Наукоград» при Московском финансово-юридическом университете, «Инжинириум» Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана, «Альтаир» на базе МИРЭА — Российского технологического университета.

Участие в мероприятии бесплатное по регистрации, сообщается на сайте проекта.