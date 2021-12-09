Глава Генштаба ВС РФ сообщил, что все провокации Украины в Донбассе будут пресекаться

Фото: Минобороны России

Любые провокации в Донбассе со стороны Украины будут пресекаться. Об этом в четверг, 9 декабря, заявил глава Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

— Поставки Украине вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и самолетов подталкивают украинские власти к резким и опасным шагам. Киев не выполняет Минские договоренности, — передает его слова ТАСС.

Он отметил, что страна использует в вооруженном конфликте в регионе противотанковые ракетные комплексы «Джавелин», поставленные Украине США, а также турецкие беспилотники. Это значительно обостряет ситуацию в Донбассе.

— Однако любые провокации украинских властей по силовому урегулированию проблем Донбасса будут пресекаться, — сообщил Герасимов.

Информация о готовящемся Россией вторжении на Украину является ложью. РФ не обязана уведомлять всех о перемещениях войск по национальной территории. Кроме того, передислокация подразделений в рамках военной подготовки — это обычная практика и в ней нет ничего выдающегося, отметил он.

1 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности «вторжения» России на Украину с наступлением холодов. Ссылаясь на чиновников в США, телеканал утверждает, что «вторжение» зависит от погодных условий. Но если не будет вмешательства Запада, то оно может произойти в течение нескольких недель.

Позже эту информацию подтвердили на Украине, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.

6 декабря в администрации американского президента Джо Байдена сообщили, что в случае якобы «вторжения» России на Украину США, скорее всего, окажут военную поддержку союзникам на восточном фланге НАТО.