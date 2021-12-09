В МИД РФ сообщили, что не знают о предложенной Байденом встрече по поводу Украины

Фото: МИД РФ

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что ему неизвестно о возможной встрече по поводу Украины, предложенной президентом США Джо Байденом.

— Мне неизвестно ни о какой встрече. Я видел комментарий президента США на эту тему, — передает его ответ на соответствующий вопрос РИА Новости.

Байден сообщил, что встреча между США, Россией и еще четырьмя странами из НАТО готовится на самом высоком уровне. Они обсудят обеспокоенность РФ из-за расширения влияния альянса и обсудят варианты для снижения напряжения в регионе.

До этого официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что дипведомство начало прорабатывать решения по итогам переговоров между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Джо Байденом.

7 декабря Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи. Формат беседы определили как закрытый от журналистов. Отмечалось, что в ходе видеозвонка коллеги обсудили отношения США и России, в том числе стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы. Позднее Путин подвел итоги встречи.

Накануне Путин сообщил, что Россия и Соединенные Штаты разработают совместную структуру по безопасности. Лидер государства отметил, что соответствующие предложения по данному вопросу российская сторона подготовит и направит американским коллегам в ближайшее время.