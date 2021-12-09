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Песков заявил, что Россия будет отвечать на санкции зеркально или асимметрично

Михаил Алимов

Политика
Песков заявил, что Россия будет отвечать на санкции зеркально или асимметрично
Фото: Администрация президента РФ

Санкции в отношении РФ подразумевают зеркальный или асимметричный ответ. Об этом в четверг, 9 декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Любые санкции, естественно, на них отвечается или зеркально, или асимметрично, но таким образом, чтобы защитить свои собственные интересы, — передает его слова РИА Новости.

Вопрос о конкретных планах страны в случае новых санкций пресс-секретарь назвал некорректным.

До этого Песков заявил, что Москва считает, что новости о санкциях США из-за ситуации на Украине являются проявлением информационной истерики.

6 декабря телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что власти Соединенных Штатов в настоящее время рассматривают возможность введения санкций против России для сдерживания якобы «вторжения» РФ на Украину. Уточняется, что санкции могут коснуться близкого окружения президента России Владимира Путина, а также ряда энергетических компаний. Ограничительные меры также предусматривают отключение РФ от системы SWIFT.

По данным источников телеканала, эти санкции могут стать худшими в истории мировой практики, за исключением ограничений против Ирана и КНДР.

8 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что введение санкционных мер под предлогом обезопасить Соединенные Штаты является попыткой сдерживания развития России. Лидер государства отметил, что подобный предлог — это «полная чушь».

9 декабря CNN со ссылкой на источники среди чиновников США сообщил, что санкции к энергетическим компаниям РФ применят только в крайнем случае.

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