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Появились кадры из зала суда, где принимают решение об аресте стрелявшего в МФЦ «Рязанский»

Илья Ашуров

Происшествия
Появились кадры из зала суда, где принимают решение об аресте стрелявшего в МФЦ «Рязанский»
Фото: Пресс-служба Пресненсокго суда

В распоряжении «Вечерней Москвы» оказались кадры из зала Пресненского суда, где решается вопрос о мере пресечения для Сергея Глазова, который 7 декабря устроил стрельбу в центре госуслуг на юго-востоке столицы.

На кадрах видно, что Глазов сидит в «аквариуме». В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Видео: Пресс-служба Пресненского суда

До этого сообщалось, что следователь попросил суд арестовать Глазова на два месяца — до 7 февраля 2022 года. Мужчина обвиняется сразу по трем уголовным статьям «Убийство», «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот оружия».

Днем ранее задержанный за стрельбу в МФЦ Глазов признал вину в убийстве людей. Членам ОНК мужчина рассказал, что пришел в МФЦ получать паспорт. Там его попросили надеть маску, заявив, что иначе документ он не получит. Это и послужило причиной произошедшего.

Также мужчина заявил, что «в санитарные правила не верит».

Стрельба в МФЦ

Днем 7 декабря мужчина открыл огонь в многофункциональном центре госуслуг (МФЦ) «Рязанский» на 1-й Новокузьминской улице. В результате трагедии погибли два человека и еще четверо, включая одного ребенка, получили ранения разной степени тяжести. Подробную информацию о произошедшей трагедии читайте в материале «Вечерней Москвы».

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