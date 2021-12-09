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Путин призвал защитить граждан страны от мошеннических схем

Анастасия Колоскова

Общество
Путин призвал защитить граждан страны от мошеннических схем
Фото: Администрация президента РФ

Необходимо защитить россиян от финансовых мошенников, которые оставили многих жителей страны без жилья. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека (СПЧ) в четверг, 9 декабря.

Глава государства отметил, что СПЧ решает актуальные проблемы, волнующие общество.

— Одна из них — защита граждан от мошенников в финансовой сфере, которые оставили без жилья, буквально на улице десятки тысяч людей. Совет настойчиво поднимал этот вопрос, и в результате были внесены поправки в закон о деятельности кредитно-потребительских кооперативов, что позволило запретить выдачу кредитов под залог единственного жилья и поставило заслон мошенническим схемам микрокредитных организаций, — цитирует президента РИА Новости.

В понедельник, 6 декабря, стало известно, что Банк России определит сумму денежных средств, которую будут возвращать банки физлицам, ставшим жертвами мошенников. Материалы Центробанка разосланы участникам банковского рынка от имени директора департамента информационной безопасности ЦБ Вадима Уварова.

Ранее полицейский пояснил, какие слабые места жертвы используют телефонные мошенники. Он отметил, что кибермошенники часто обращаются к гражданам по телефону под видом сотрудников банков или правоохранительных органов.

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