Депутат попросила генпрокурора взять под контроль расследование о домогательствах в школе Петербурга

Фото: Пресс-служба Совфеда

Зампред комитета Госдумы по просвещению Алена Аршинова попросила генерального прокурора Игоря Краснова взять под личный контроль расследование дела о совращении учеников одной из петербургских школ. Соответствующий запрос на имя генпрокурора она отправила в четверг, 9 декабря.

Аршинова попросила провести проверку для того, чтобы установить действительно ли задержанный по подозрению в домогательствах мужчина ранее уже совершал подобные правонарушения.

— В случае подтверждения этой информации прошу установить всех причастных, допустивших задержанного к педагогической работе, и привлечь их к ответственности, — цитирует обращение Аршиновой издание «ГлагоL».

В четверг, 9 декабря, Следственный комитет по Санкт-Петербургу сообщил о задержании 43-летне учителя биологии, который работает в одной из школ Московского района города. Мужчину подозревают в преступлении, предусмотренном уголовной статьей «Развратные действия».

По версии СК, в октябре и ноябре этого года учитель «совершил развратные действия в отношении двух учеников 7 класса».