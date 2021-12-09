Музеи Ватикана и Московского Кремля подпишут меморандум о сотрудничестве

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Музеи Ватикана и Московского Кремля заключат договор о сотрудничестве. Об этом рассказала генеральный директор государственного музея-заповедника «Московский Кремль» Елена Гагарина в четверг, 9 декабря.

По ее словам, в этот же день ее принял папа Римский Франциск в Ватикане, который выступил инициатором их встречи. Он выразил желание развивать совместные культурные проекты и обмениваться соответствующим опытом.

Елена Гагарина добавила, что она впервые встретилась с папой Римским.

— Это было очень доброжелательное, милое и дружественное общение, но одновременно и очень конструктивный разговор, — уточнила она.

Гендиректор музейного комплекса «Московский Кремль» сообщила, что сотрудничество предусмотрено по коллекциям, которые собирали представители семьи Романовых и папы Римские.

— Наша коллекция создавалась великими князьями, царями и императорской семьей. По своей сути это личная коллекция семьи Романовых. Музеи Ватикана — это коллекция, которую на протяжении многих веков собирали папы Римские, и сейчас она является государственным собранием Ватикана. Это удивительные коллекции, состоящие из первоклассных памятников, которые связаны с богатой историей Ватикана и Кремля, — объяснила Гагарина.

Уточняется, что соглашение стороны подпишут 10 декабря, пишет РИА Новости.

До этого папа Римский Франциск выразил готовность приехать с визитом в Россию и обсудить с митрополитом Иларионом, который возглавляет внешний отдел церковных связей Московского патриархата, новую встречу с патриархом Кириллом.