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Друзья Градского рассказали о намерении экс-жены музыканта бороться за его архив

Анастасия Колоскова

Общество
Друзья Градского рассказали о намерении экс-жены музыканта бороться за его архив
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Вдове Александра Градского Марине Коташенко достался помимо собственности композитора и его уникальный архив, на который претендует бывшая супруга артиста Ольга. Об этом рассказали друзья покойного музыканта.

— Он же ничего не разбирал, а там все, в этих мешках: какая-то переписка, листочки с воспоминаниями, статьи, фотографии, клавиры. Когда мы приезжали к нему на Козицкий, он вываливал эти кучи и балдел, перебирая. Однако Ольга, считающая себя более мотивированно ответственной за бесценное творческое наследие, бережнее и грамотнее, чем кто бы то ни было другой, к нему относящийся, утверждает, что ничего не может теперь забрать, — цитирует приятелей Градского «Невские новости».

Друзья композитора убеждены, что Коташенко «уже все вывозит оттуда», хотя, по их мнению архивом следует разобрать заняться им.

До этого актриса и сценарист Людмила Цветкова рассказала о романе Градского на стороне с одной из участниц программы «Голос», где он был наставником. Знакомая музыканта отметила, что у артиста была юная любовница.

С четвертой супругой Мариной Коташенко Александр Градский прожил 17 лет. В 2014 году она родила артисту сына, позже — еще одного. По слухам, музыкант расписался с Коташенко за месяц до смерти.

О смерти народного артиста стало известно в воскресенье, 28 ноября. Александр Градский ушел из жизни в возрасте 72 лет. Он умер в больнице в 02:10 по московскому времени. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга.

Прощание с музыкантом состоялось в среду, 1 декабря, в театре «Градский Холл» в Москве. Его похоронили на Ваганьковском кладбище.

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