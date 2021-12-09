«Чувство стыда должно возникать у всех»: Путин рассказал о проблеме бездомных

Фото: Администрация президента РФ

Государство обязано заботиться о нуждающихся гражданах вне зависимости от причины их положения. Об этом заявил 9 декабря президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

По словам президента, «разрушенные человеческие судьбы» у чиновников должны вызывать чувство стыда.

— Государство должно выстраивать соответствующую работу должным образом, чтобы оказать помощь и поддержку людям, которые оказались в такой сложной жизненной ситуации, вне зависимости [от того], почему это произошло, — ответил Путин на вопрос корреспондента журнала «Эксперт» Марины Ахмедовой о проблеме бездомных в России.

Путин также отметил, что разговоры о «чиновничьей черствости» — лишь частные случаи, которые зависят от конкретных людей. В России, утверждает президент, много совестливых и сознательных людей, которые испытывают чувство ответственности за то, чем они занимаются.

Кроме того, глава государства заявил, что в решении проблемы бездомных важно сотрудничать с НКО и религиозными организациями, необходимо поддерживать их деятельность в этом направлении. Также он отметил связь мер по решению этой проблемы с финансированием и заключил, что будет этим заниматься, а соответствующее поручение будет передано правительству.

— Хотелось бы, чтобы это решалось как можно быстрее. За темпами будем следить. И вас попрошу не оставлять эту работу, — цитирует ТАСС президента.

Днем ранее, 8 декабря, стало известно, что правительство Российской Федерации дополнительно направит 14 миллиардов рублей на выплаты родителям, воспитывающим детей в одиночку. Родителям-одиночкам ежемесячно выплачивают пособие в размере около 5,5 тысячи рублей на каждого ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет. В настоящее время такие выплаты полагаются семьям, в которых растет свыше 1,3 миллиона детей.