Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Чувство стыда должно возникать у всех»: Путин рассказал о проблеме бездомных

Евгений Белоусов

Политика
«Чувство стыда должно возникать у всех»: Путин рассказал о проблеме бездомных
Фото: Администрация президента РФ

Государство обязано заботиться о нуждающихся гражданах вне зависимости от причины их положения. Об этом заявил 9 декабря президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

По словам президента, «разрушенные человеческие судьбы» у чиновников должны вызывать чувство стыда.

— Государство должно выстраивать соответствующую работу должным образом, чтобы оказать помощь и поддержку людям, которые оказались в такой сложной жизненной ситуации, вне зависимости [от того], почему это произошло, — ответил Путин на вопрос корреспондента журнала «Эксперт» Марины Ахмедовой о проблеме бездомных в России.

Путин также отметил, что разговоры о «чиновничьей черствости» — лишь частные случаи, которые зависят от конкретных людей. В России, утверждает президент, много совестливых и сознательных людей, которые испытывают чувство ответственности за то, чем они занимаются.

Кроме того, глава государства заявил, что в решении проблемы бездомных важно сотрудничать с НКО и религиозными организациями, необходимо поддерживать их деятельность в этом направлении. Также он отметил связь мер по решению этой проблемы с финансированием и заключил, что будет этим заниматься, а соответствующее поручение будет передано правительству.

— Хотелось бы, чтобы это решалось как можно быстрее. За темпами будем следить. И вас попрошу не оставлять эту работу, — цитирует ТАСС президента.

Днем ранее, 8 декабря, стало известно, что правительство Российской Федерации дополнительно направит 14 миллиардов рублей на выплаты родителям, воспитывающим детей в одиночку. Родителям-одиночкам ежемесячно выплачивают пособие в размере около 5,5 тысячи рублей на каждого ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет. В настоящее время такие выплаты полагаются семьям, в которых растет свыше 1,3 миллиона детей.

Читайте также:
Владимир Путин Россия помощь бездомным людям
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От кино до сериала один шаг

Александр Лосото
Александр Лосото

Распад СССР: поминай как звали

Владимир Плигин
Владимир Плигин

Свободная продажа огнестрела на руку только преступникам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чем бы Киркоров ни тешился

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Зачем нам нужен Fan ID?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Качественно изданная книга — это всегда добросовестный труд многих людей

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Город равных возможностей

Все мнения
О проекте