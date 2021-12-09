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Москвич украл из питомника своей начальницы восемь мейн-кунов

Илья Ашуров

Происшествия
Москвич украл из питомника своей начальницы восемь мейн-кунов
Фото: Pexels

В Москве полиция разыскивает мужчину, который похитил у хозяйки питомника восемь кошек породы мейн-кун. Общая стоимость похищенных представителей семейства кошачьих составляет почти 30 тысяч долларов.

Жертвой преступления стала владелица питомника по имени Наталия. Она отправилась в командировку, а когда вернулась, то обнаружила, что из помещения пропали семь кошек, каждая из которых стоит 2,5 тысячи долларов. Еще одного мейн-куна, которого должны были доставить женщине, перехватили до того, как она успела за ним приехать. Последняя кошка была особенно ценна, за нее Наталия заплатила более 12 тысяч долларов.

Позже выяснилось, что произошедшее — дело рук разнорабочего, который трудился в питомнике Наталии. Мужчина выставил похищенных кошек на продажу в интернете. А когда экс-начальница с ним связалась, он назвал себя «вором в законе».

Женщина обратилась в полицию. В настоящее время подозреваемый еще не найден, сообщает Baza.

До этого сообщалось, что депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов нанял к себе на работу кота Кузю. Животное будет заниматься зоозащитой в Нижнем Новгороде.

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