Милонов предложил работодателям устраивать лекции для сотрудников о пользе вакцинации

Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил работодателям проводить в своих трудовых коллективах лекции специалистов, которые рассказали бы о пользе вакцинации и развенчали бы главные мифы о прививках.

Депутат подчеркнул, что вакцинация и ревакцинация остаются главными способами борьбы со коронавирусной инфекцией, которые помогут выработать коллективный иммунитет у населения России.

Однако, по словам парламентария, многие граждане по разным причинам не торопятся вакцинироваться. Многие верят слухам об опасности прививок и не хотят их делать.

Милонов добавил, что во многом подобная позиция вызвана «дефицитом информации и недостатком понимания устройства современной науки и медицины», передает RT.

По его словам, массовая пропаганда и просвещение могли бы помочь увеличить темпы вакцинации.

До этого кардиохирург Лео Бокерия объяснил проблему антипрививочников недостаточностью просвещения. По его словам, необходимо все силы людей, которые могут донести профессионально необходимость своевременной вакцинации, бросить на то, чтобы привить то количество населения, которое должно быть привито для остановки пандемии.