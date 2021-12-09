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Профессор Чумаков перечислил опасные симптомы постковидного синдрома

Ирина Игнатенко

Общество
Профессор Чумаков перечислил опасные симптомы постковидного синдрома
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Научный сотрудник Института молекулярной биологии Петр Чумаков рассказал, какие проблемы со здоровьем могу появиться у тех, кто переболел коронавирусом.

— При коронавирусной инфекции поражаются очень многие органы, причем у каждого это происходит по-разному. Некоторые люди могут столкнуться с поражением почек и даже мозга, — отметил он в комментарии Nation News.

По словам специалиста, организму необходимо дать время на восстановление.

Чумаков добавил, что симптомы конкретного человека нужно изучать индивидуально, так как схема лечения также подбирается в связи с имеющимися симптомами и их интенсивностью.

Как и в случае с любым другим перенесенным заболеванием, после коронавирусной инфекции необходимо выждать определенное время и понаблюдать, не возникают ли определенные симптомы. Так, например, при сохраняющемся учащенном сердцебиении нужно воздержаться от излишних физических нагрузок.

До этого специалисты рассказали, с какими болезнями можно спутать заражение «омикроном».

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