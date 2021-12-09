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Инфекционист оценила идею выдавать QR-коды всем людям с высоким титром антител

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Инфекционист оценила идею выдавать QR-коды всем людям с высоким титром антител
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Титры антител к коронавирусу и степень их защиты у всех людей отличаются, и нет никакой гарантии, что они могут уберечь человека от новых мутаций COVID-19. Поэтому вводить QR-коды для всех граждан с высоким титром антител преждевременно, необходимы дополнительные исследования. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала врач-инфекционист Елена Мескина.

Ранее председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил предоставлять QR-коды всем гражданам с высоким титром антител.

Мескина объяснила, что титр антител очень сильно варьируется у разных людей: у кого-то он больше, а у кого-то меньше.

— Кроме того, кто именно будет проверять эти антитела и финансировать процедуру тестирования? СПЧ или граждане должны за собственный счет это делать? Количество антител может очень быстро меняться. Например, сегодня они в достаточном объеме, а уже через два–три месяца их число снижается, — сказала врач.

Для реализации инициативы, по мнению Мескиной, следует стандартизировать лабораторную службу.

— Каждая лаборатория имеет свой подход. Следует обязать их использовать какой-то конкретный тест для того, чтобы результаты были максимально верные. Сейчас же каждая клиника использует свой диагностический тест. Получается, что в одном месте у человека высокий титр антител, а при повторном тестировании в другом учреждении ему могут сообщить, что их у него и вовсе нет, — объяснила инфекционист.

Собеседница «ВМ» обратила внимание на то, что открытым остается и вопрос о сроке действия кодов.

— Вопрос о титре антител — очень динамичный, ведь они очень быстро меняются. Непонятно, на какой срок предоставлять код: на месяц-два или полгода. При таком подходе код придется обновлять каждый месяц, подтверждая высокое содержание антител в организме, так как с приходом новых мутаций вируса нет никакой гарантии, что уже имеющиеся антитела продолжают защищать организм, — сказала Мескина.

Видимая защита антител после болезни или укола сохраняется на протяжении полугода, что доказано клиническими исследованиями, напомнила врач. Существующий подход, при котором код выдают при наличии прививки или справки о том, что человек переболел, — самый верный, заключила она.

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