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Подозреваемых в грабеже задержали в центре Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Подозреваемых в грабеже задержали в центре Москвы
Фото: moscow-live
Россия, Москва, Цветной бульвар Карта всех событий

Оперативники задержали в центре Москвы двоих ранее судимых мужчин, которые подозреваются в грабеже. Об этом в четверг, 9 декабря, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Полиция выяснила, что в ресторане быстрого питания на Цветном бульваре двое приятелей ошибочно сели за столик, который занимали двое мужчин, отошедшие в этот момент покурить. Когда прежние посетители вернулись, они потребовали, чтобы нежданные гости оплатили им новый заказ. Их просьба была выполнена. Однако уже на улице они вновь обратились к друзям уже с требованием перевести им 500 рублей на банковскую карту. Один из приятелей согласился. Он достал телефон и открыл мобильное приложение. В этот момент злоумышленник выхватил из его рук гаджет и перевел на свою карту пять тысяч рублей. После этого 24-летний москвич и его друг обратились в полицию.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в Колокольниковом переулке. Ими оказались ранее судимые приезжие мужчины 24 и 25 лет. В их отношении возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».

— В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, — лишение свободы на срок до семи лет, — отметил Владимир Васенин.

Владимир Васенин также рассказал о самых распространенных схемах мошенничества в 2021 году в специальном материале «ВМ».

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