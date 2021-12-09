Путин: Необходимо подумать о форме голосования

Фото: Администрация президента РФ

Голосование, которое проходит в три дня позволит охватить больше людей, чем в один день. Подобная схема практикуется во всем мире. Таким мнением поделился президент России Владимир Путин.

Глава государства также добавил, что трехдневное голосование стало необходимостью во время пандемии, чтобы обезопасить граждан во время распространения коронавируса. Нововведение позволило избежать столпотворений.

— Не от хорошей жизни это, к сожалению, было сделано. Поэтому трехдневное или однодневное голосование — надо подумать. Конечно, наверное, в один день, когда все пришли, все это быстро сделано, наверное, так лучше. Хотя мне специалисты говорят, что это дает возможность большему количеству людей поучаствовать в избирательных кампаниях, — поделился Путин а встрече с членами СПЧ, передает РИА Новости.

Кроме этого, он отметил, что данный вопрос является спорным, поэтому нужно подумать над ним.

В сентябре стало известно, что система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и трехдневный срок проведения процедуры в Москве стали особенностями проведения выборов депутатов в Государственную думу восьмого созыва.