Доктор Мясников назвал QR-коды средством принуждения людей к вакцинации

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QR-коды являются средством принуждения к вакцинации от коронавируса. Их введение связано с нежеланием ряда граждан прививаться от опасной инфекции. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сказал врач и телеведущий Александр Мясников, комментируя предложение СПЧ предоставлять QR-коды всем гражданам с высоким титром антител.

По его словам, выдавать QR-коды россиянам с высоким титром антител или нет — вопрос не медицинского характера. Изначально они были задуманы как средство принуждения к вакцинации от COVID-19.

— Все логические доводы заканчиваются на этом постулате. Кроме того, если рассматривать данную проблему с точки зрения медицины, возникает очень много вопросов и не только по поводу эффективности кодов. Под сомнение можно поставить эффективность самой вакцинации, так как мы видим, как болеют и распространяют вирус те, кто сделал укол. ПЦР-тесты имеют около 40 процентов ложноотрицательных результатов. Антитела могут защищать, а могут и не защищать. В общем, вопросов столько много, что если подходить с академической точки зрения к этим проблемам, то получается, что QR-коды не будут иметь никакой ценности и значимости для предотвращения болезни. Они были задуманы как средство принуждения к вакцинации, — заявил Мясников.

Врач убежден, что «все сводится к тому, чтобы сделать жизнь невакцинированных максимально некомфортной».

Власти России неоднократно заявляли, что обязательной вакцинации в стране нет и не может быть. Так, президент Владимир Путин подчеркивал, что не поддерживает идею обязывать граждан делать прививки, поскольку навязанные решения можно обойти. Но региональные власти, по его словам, имеют право вводить вакцинацию для отдельных категорий россиян.

Глава государства уверен, что «нужно не навязывать, а убеждать, что вакцинация лучше болезни, повышать доверие граждан» к действиям властей, быть примером.

12 ноября правительство России внесло в Госдуму законопроекты о введении QR-кодов для пользования транспортом и посещения общественных мест до 1 июня 2022 года.