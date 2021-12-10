Госдеп: США не обсуждают с Россией судьбу Украины

state.gov/Фотография с сайта Госдепа США

Соединенные Штаты Америки не решают с Россией вопрос о границах Украины без ее непосредственного участия. Об этом рассказал пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс.

В четверг, 9 декабря, официальные представители американских властей ответили на вопрос журналистов о том, оказывают ли США давление на Украину.

— Не было абсолютно никаких сделок, не было никаких уступок, никакие такие элементы даже не обсуждались. Переговоры — ни о судьбе, ни о границах ни одной страны. Это не попытка обсуждать границы, обсуждать Украину без Украины, — подчеркнул Прайс, пишет РИА Новости.

21 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности «вторжения» России на Украину с наступлением холодов. Ссылаясь на чиновников в США, телеканал утверждает, что «вторжение» зависит от погодных условий. Но если не будет вмешательства Запада, то оно может произойти в течение нескольких недель.

Позже эту информацию подтвердили на Украине, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны страны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявила, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.

8 декабря Путин ответил на обвинения в адрес России о якобы «нападении» на Украину. Он заявил, что РФ следует принципам миролюбивой внешней политики, но при этом защищает свою национальную и территориальную безопасность в среднесрочной и отдаленной перспективе.