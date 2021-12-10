«За долю секунды»: как создать хорошую репутацию своим внешним видом

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Репутация формируется за долю секунды. Чтобы изменить ее, требуется много времени и сил, говорят специалисты. «Вечерняя Москва» пообщалась со стилистом Анастасией Лебижинской и узнала, как произвести хорошее впечатление своим внешним видом.

Прежде всего, нужно позаботиться об опрятности одежды и аксессуаров. По словам Лебижинской, первым делом окружающие обращают внимание на чистоту обуви и аккуратность прически, а также подмечают цвета, превалирующие в образе. Если вы хотите создать хорошую репутацию в новом коллективе, лучше начать с «усредненного образа», а уже затем проявлять фантазию, посоветовала она.

— Есть усредненный образ, который вряд ли кого-то оттолкнет. Это образ активного и доброжелательного человека, который заинтересован быть социально полезным. Его одежда должна быть довольно нейтральной. По цветом тоже лучше выбирать «золотую середину»: от кремового до шоколадного. Выигрышно смотрится минималистичный крой. Такие образы всем понятны и близки. Это может показаться скучным, но не вызовет отторжения, — высказалась Лебижинская.

Вопреки мнению многих, черный цвет идет далеко не всем. Стилист отметила, что он подчеркивает возраст и может сделать ваш внешний вид более усталым.

— Черный по-настоящему идет очень немногим. С ним сложно поддерживать здоровый цвет лица: подчеркиваются возрастные изменения, выделяются шрамы и морщины, а кожа лица становится чуть более землистой. Вместо черного лучше использовать его оттенки, — уточнила стилист.

Не менее важны личная харизма и улыбка, добавила собеседница «ВМ». Доброжелательное поведение воспринимается человеческим мозгом как «положительное». Притом очень важно, чтобы ваш образ соответствовал вашей социальной роли.

— Первое впечатление формируется за долю секунды. Визуальный образ — это первое, с чем мы сталкиваемся, как ни крути. Человеческий мозг мыслит шаблонами и стереотипами, — объяснила Лебижинская.