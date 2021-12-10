Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Члены НАТО раскритиковали Байдена из-за диалога с Россией

Виктория Храменкова

Политика
Члены НАТО раскритиковали Байдена из-за диалога с Россией
Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден подвергся критике со стороны членов НАТО. Это связано с тем, что американский лидер начал диалог с Россией. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на неназванного дипломата.

Отмечается, что данное обращение поступило руководителям нескольких участников Североатлантического альянса.

— Правительство одного из государств пришло в ярость от позиции Вашингтона, который хочет наладить связи с Москвой, — уточнил собеседник издания.

Сообщается, что там требуют немедленных разъяснений, какие действия именно планирует Байден.

Кроме этого, «восточный фланг» НАТО обеспокоен к каким уступкам могут привести переговоры с Россией с точки зрения политических гарантий и ограничения свободы действий Североатлантического альянса.

1 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности «вторжения» России на Украину с наступлением холодов. Ссылаясь на чиновников в США, телеканал утверждает, что «вторжение» зависит от погодных условий. Но если не будет вмешательства Запада, то оно может произойти в течение нескольких недель.

Позже эту информацию подтвердили на Украине, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.

Читайте также:
НАТО США Джо Байден
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От кино до сериала один шаг

Александр Лосото
Александр Лосото

Распад СССР: поминай как звали

Владимир Плигин
Владимир Плигин

Свободная продажа огнестрела на руку только преступникам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чем бы Киркоров ни тешился

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Зачем нам нужен Fan ID?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Качественно изданная книга — это всегда добросовестный труд многих людей

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Город равных возможностей

Все мнения
О проекте