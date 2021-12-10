Наталья Сергунина рассказала об открытии в Москве 20-го детского технопарка

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Малая Калужская улица, 1 Карта всех событий

Первый в Москве детский технопарк креативных индустрий начал работать на базе Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— «Косыгин парк» стал 20-м детским технопарком в Москве. Программы в нем рассчитаны на ребят 12–17 лет. Обучаясь здесь, они смогут получить прикладные навыки и знания по дизайну одежды, цифровому проектированию, программированию роботизированных устройств и другим востребованным специальностям в сфере креативных индустрий, — отметила Наталья Сергунина.

Обучение в «Косыгин парке» можно пройти по таким направлениям, как 3D-дизайн, инновационные материалы для легкой промышленности, цифровая мода, технологии виртуальной и дополненной реальности. Вести занятия в нем будут преподаватели вуза и эксперты. На площади технопарка, которая составляет более 1,5 тысячи квадратных метров, расположились три тематических кластера: «Чистый мир», «Мода 4.0» и кластер информационных технологий.

Первый из них включает лаборатории «Природоподобные технологии и возобновляемая энергетика», «Растительные волокна и экотекстиль» и «Охрана окружающей среды».

Кластер «Мода 4.0» состоит из пяти лабораторий: дизайна тканей, цифрового проектирования, дизайна трикотажа, диджитал-дизайна, моделирования и дизайна одежды.

1/6 Фото: Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы 2/6 Фото: Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы 3/6 Фото: Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы 4/6 Фото: Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы 5/6 Фото: Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы 6/6 Фото: Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы

В кластер информационных технологий вошли лаборатории: VR/AR, «Робототехника», «Цифровая фабрика, моделирование цифровых двойников».

Помимо продолжительных программ, юные москвичи смогут посетить различные мастер-классы, лекции и инженерные соревнования.

«Косыгин парк» расположен по адресу улица Малая Калужская, 1. Его партнерами выступают крупные технологические компании, модные дома, производители одежды и обуви.