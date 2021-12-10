В ФРГ заявили о планах устроить России проблемы в связи с «Северным потоком — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Немецкая партия «Союз 90/Зеленые» продолжит выступать против российского газопровода «Северный поток — 2» и попытается приложить максимум усилий, чтобы доставить России неудобства по этому проекту. Такое мнение в пятницу, 10 декабря, выразил немецкий политолог Александр Рар.

По его словам, партия хочет переложить ответственность за решение по трубопроводу на Евросоюз.

— Они не говорят, что остановят его, но они хотят передать решение по нему в руки Брюсселя. А там, как мы знаем, есть разные точки зрения. Так что снова будет борьба, — заявил политолог.

Он уточнил, что в настоящее время позиция министров иностранных дел и обороны ФРГ Анналены Бербок и Кристины Ламбрехт остается неясной, передает газета «Взгляд».

8 декабря сопредседателя партии «Союз-90»/«Зеленые» Анналену Бербок назначили на пост главы Министерства иностранных дел Германии (МИД). Новый министр иностранных дел неоднократно высказывалась против российского газопровода, а также обвиняла Россию в шантаже из-за высоких цен на газовое топливо. Москва в свою очередь отвергала все подобные заявления. Бербок также поддерживает отказ от угольной энергетики и развитие возобновляемых источников энергии.