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Диетолог Ковальков рассказал, как не набрать лишних килограммов за праздники

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Новый год — 2022
Общество
Диетолог Ковальков рассказал, как не набрать лишних килограммов за праздники
Фото: pixabay.com

Врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал, как избежать набора лишнего веса в период длинных новогодних праздников.

Новогодний стол в России традиционно содержит много жирных блюд и салатов, заправленных майонезом. По словам диетолога, в новогоднюю ночь можно позволить себе съесть что-то вкусное, но не слишком полезное для организма.

— Если вы весь год вели здоровый образ жизни, поддерживали себя в форме, то один новогодний праздник ничего не изменит в жизни. Можно себе позволить любые разнообразия. Но переедать все же не стоит, — отметил он.

А вот в последующие новогодние дни лучше отказаться от салатов с майонезом и жирной пищи. 2 января можно устроить разгрузочный день: за стуки можно съесть 2 грейпфрута и 2 яйца. Также нужно пить много жидкости. Если человек отекает от большого количества жидкости, можно принять ванну с солью, передает Nation News.

До этого гастроэнтеролог Марианна Малимоненко объяснила, как разгрузить организм после новогодних праздников. По словам специалиста, нужно вернуться к нормальному, сбалансированному режиму питания.

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