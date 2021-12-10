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Эксперты дали шесть советов, как справиться с проблемой жирных волос

Ирина Игнатенко

Общество
Эксперты дали шесть советов, как справиться с проблемой жирных волос
Фото: Pexels

Жирные волосы всегда доставляют хлопот своим обладательницам. Уже через несколько часов после душа они могут выглядеть несвежими и неопрятными. Эксперты рассказали, как правильно ухаживать за подобными волосами.

Первое правило: выбрать подходящий шампунь. В шампунь для жирной кожи головы обязательно должны входить себорегуляторы, себокорректоры и противовоспалительные компоненты. Также положительный эффект оказывают средства с салициловой кислотой, которые обладают подсушивающим и противовоспалительным действием.

Второй совет: использовать дополнительные средства для ухода. Стоит также пробрести маски и лосьоны для жирных волос. Лучше выбирать продукты одной серии, передает ОСН.

Людям с жирными волосами нужно мыть голову по утрам. В ночное время сальные железы работают более интенсивно. Если помыть голову вечером, с утра волосы могут иметь неопрятный вид.

При мытье волос шампунь следует наносить дважды, тщательно промывая корни.

Кроме того, стоит использовать травяные отвары и эфирные масла.

До этого невролог Алексей Руденко назвал способы остановить выпадение волос после COVID-19. Зачастую столкнувшиеся с такой проблемой люди начинают использовать средства для укрепления волосяных луковиц, пить витамины и следить за общим состоянием здоровья. Однако врач-невролог заявил, что бороться с недугом следует иными методами.

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