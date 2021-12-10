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«Не завидую ему»: на Украине назвали главную ошибку в жизни Зеленского

Полина Долганова

В мире
«Не завидую ему»: на Украине назвали главную ошибку в жизни Зеленского
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский променял жизнь юмориста и любимца публики на ненависть народа и грядущий конец политической карьеры. Такое мнение в пятницу, 10 декабря, выразил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Он назвал приход Зеленского в политику огромной ошибкой.

— Я не завидую Зеленскому... Это был всеми любимый герой юмористических передач, буквально звезда. Мог спокойно передвигаться по городам и государствам, везде встречал один позитив, — сказал бывший депутат в эфире телеканала «НАШ».

Мураев отметил, что большинство украинцев не поддерживает политику нынешнего президента, а некоторые и вовсе ненавидят его.

26 ноября Зеленский заявил, что ему поступила информация о готовящемся на Украине государственном перевороте, который якобы был запланирован на 1 декабря. По его словам, люди с Украины и из России давно обсуждают участие бывшего народного депутата страны Рината Ахметова в данных событиях с привлечением миллиарда долларов.

В октябре известный на Украине врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что президент страны Владимир Зеленский использовал его для собственного пиара.

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