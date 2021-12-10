Жителям Подмосковья рассказали, где можно легально срубить ель на Новый год

Фото: Артем Житенев / Вечерняя Москва

Лесные питомники комитета лесного хозяйства Московской области приглашают жителей региона самостоятельно выбрать и срубить ель на Новый год.

Подобные акции проводят в регионе третий год подряд.

— Спрос на такую услугу в области есть, на плантации приезжают целыми семьями, и многие даже хотят сделать выбор елки в лесном питомнике семейной традицией. Это эффективная профилактика предотвращения незаконных рубок в лесах, — рассказал в комментарии РИАМО заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Жителей Подмосковья приглашают в два лесных питомника — Дмитровский и Сергиево-Посадский. Для вырубки предназначены специально выращенные для этих целей деревья на территории лесных питомников. Стоимость ели составит в среднем 300–800 рублей.

Сруб дерева осуществляется жителями под наблюдением должностного лица. Если посетитель не хочет делать это самостоятельно, то можно воспользоваться помощью сотрудников питомника.

Также в регионе пройдет профилактическая операция «Елочка». Цель операции — охрана молодых хвойных деревьев и лесных культур. В ее рамках в лесах усилят охрану, территории будут в постоянном режиме патрулировать, передает портал «Подмосковье сегодня».

2 декабря первый в Подмосковье елочный базар начал работу в Балашихе.