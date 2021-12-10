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11 декабря — день, который с древних времен приобрел множество названий. В народе он известен как Сойкин — так его называют в честь птицы с ярким хохолком на голове и длинным черным хвостом.

В древности считали добрым знаком, если 11 декабря сойка прилетит к жилищу человека и споет песенку. Тогда нужно было выйти из дома и последовать за ней. Верили, что певунья может привести человека к счастью и удаче.

11 декабря — день, удачный для гадания. Наши предки ежегодно ворожили в этот день на деньги, любовь и судьбу. Чтобы узнать, улучшится ли финансовое положение, люди подходили к колодцу и слушали воду. Если был слышен всплеск, то скоро человек разбогатеет. А если тихо совсем, то грядет череда неудач.

Приметы погоды:

Если резко потеплело, то скоро сильно и надолго похолодает.

Гуси крыльями часто хлопают — к оттепели.

Погода холодная и сухая сулит засушливое и жаркое лето.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Какая птица приведет к счастью 11 декабря

Именины отмечают: Анна, Василий, Петр, Степан, Андрей, Иван, Тимофей, Николай, Григорий, Даниил.