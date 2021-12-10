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Три резидента программы StartHub.Moscow выиграли гранты на развитие своего бизнеса

Михаил Алимов

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Три резидента программы StartHub.Moscow выиграли гранты на развитие своего бизнеса
Фото: https://pixabay.com

Резиденты столичной программы развития стартапов StartHub.Moscow представили свои инновационные решения на инвестиционной сессии PitchMe.Moscow. Всего в сессии участвовали 70 лучших проектов, отобранных заранее.

Три компании-резидента смогли получить гранты от Фонда развития венчурного инвестирования столицы (Moscow Seed Fund) на развитие своего бизнеса и производства. Это компания Adaptis, которая презентовала платформу для машинного перевода звучащего языка на жестовый, стартап BimAR System, представивший систему для оптимизации производства и повышения качества сборки конструкций, а также компания Arknet, которая разработала программное обеспечение для повышения информационной безопасности. Они получили гранты в размере 500, 300 и 200 тысяч рублей соответственно.

— Стартапы смогут направить полученные средства на развитие своих продуктов, и как итог — найти новых клиентов и заинтересовать новых инвесторов. Критериями отбора стартапов для участия в инвестиционной сессии стали инновационность технологии, масштабируемость бизнеса, инвестиционная привлекательность и оценка того, как идея улучшит качество жизни людей. Перед выступлением представители стартапов прошли двухнедельную подготовку с аналитиком и тренером по ораторскому искусству и презентациям, — рассказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Выпускники предыдущего набора StartHub.Moscow смогли привлечь уже 580 миллионов рублей инвестиций, а сама программа победила в номинации «Лучшая программа венчурного финансирования» по версии премии Investment Leaders Award.

В ноябре Фурсин сообщил, что более 1,5 тысячи заявок от начинающих предпринимателей поступило для участия в программе «Академия инноваторов» Московского инновационного кластера (МИК). По его словам, в связи с большим спросом со стороны изобретателей было принято решение продлить регистрацию до 31 декабря текущего года.

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