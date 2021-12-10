«Страха не было»: полицейский раскрыл подробности задержания стрелявшего в МФЦ «Рязанский»

Фото: Скриншот с видео МВД

27-летний полицейский Герогий Домолаев, который 7 декабря нейтрализовал стрелка в МФЦ «Рязанский», рассказал о том, как развивались события в тот трагический день.

По словам Георгия, днем 7 декабря он находился на рабочем месте — в правом крыле здания центра госуслуг. В какой-то момент он услышал звуки сигнализации и хлопки. Выйдя в общий коридор, он обратил внимание на мужчину в оранжевой куртке, который стремительно шел к выходу. Полицейский принял решение задержать этого человека, при этом он не знал, вооружен ли тот.

— Выбежав за ним на улицу, я повалил его на землю, применив боевые приемы борьбы. В этот момент увидел пистолет и нож, находящиеся при нем. Злоумышленник пытался воспользоваться имеющимся оружием, однако я, применив физическую силу, пресек его попытки, — рассказал Георгий.

Также полицейский отметил, что при задержании подозреваемый «не произнес ни звука». Он был «обезврежен в считанные секунды». При этом удерживать злоумышленника Георгию помогали два гражданина.

— Страха не было. В голове была только одна мысль — сделать все четко, — вспоминает полицейский.

Видео: МВД России

Также он добавил, что ему до сих пор приходят сообщения со словами поддержки.

В истории с задержанием стрелка в МФЦ был еще один герой. На помощь полицейскому Георгию Домолаеву выбежал 24-летний актер Илья Артамонов. За это молодого человека, как и Домолаева, представят к государственной награде. Читайте интервью с Ильей на сайте «Вечерней Москвы».

Стрельба в МФЦ

Днем 7 декабря мужчина открыл огонь в многофункциональном центре госуслуг (МФЦ) «Рязанский» на 1-й Новокузьминской улице. В результате трагедии погибли два человека и еще четверо, включая одного ребенка, получили ранения разной степени тяжести. Подробную информацию о произошедшей трагедии читайте в материале «Вечерней Москвы».