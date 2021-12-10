Астролог рассказал, кому повезет в 2022 году

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О том, что принесет 2022 год человечеству, рассказал астролог Олег Персидский.

По словам специалиста, год будет ярким и динамичным, насыщенным большим количеством событий. Это идеальный год для того, чтобы начать что-то новое, решиться на кардинальные перемены.

— Тигр покровительствует смелым и амбициозным людям, увлеченным своими идеями. В новом году им можно ничего не бояться — время дерзать. Тигр подарит силы и удачу для реализации ярких, нестандартных и прогрессивных идей, а также поможет тем, кто идет за своей мечтой, — отметил астролог в комментарии «МИР 24».

Больше всего повезет рожденным в год Тигра, Дракона, Лошади и Собаки: они обладают энергетикой, схожей с той, что имеется у Тигра. Весьма продуктивным год окажется для Быков, Кроликов, Коз, Петухов и Кабанов. Чуть труднее придется Крысам, Змеям и Обезьянам: им придется привыкнуть к постоянным переменам.

Астролог добавил, что в 2022 году следует обязательно находить время для отдыха и уделять внимание здоровому образу жизни, чтобы выдержать быстрый темп Тигра.

До этого нумеролог рассказал, каким будет следующий год. Двойка, по словам Вячеслава Класина, — мужская цифра, означающая действие и сильную энергию.

Источник: mir24.tv.