Синоптик Колесов рассказал, когда потеплеет в Санкт-Петербурге

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Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, что морозы в регионе начнут спадать уже в ближайшие выходные дни. Температура воздуха вечером в воскресенье, 12 декабря, повысится уже до 0 градусов, возможны осадки в виде мокрого снега.

Он отметил, что 10 декабря погодные условия будут довольно напряженными.

— Низкая температура воздуха у земли и поступление теплого воздуха на высотах в совокупности с моросящими переохлажденными осадками приведут к образованию гололеда на всех поверхностях — это и провода, и деревья, дороги и тротуары. Гололедные явления сохранятся в течение субботы и ночи воскресенья, — рассказал он в комментарии «Невским новостям».

Ранее сообщалось, что петербуржцы установили рекорд энергопотребления на фоне сильных морозов, пришедших в регион. Максимум был зафиксирован 6 декабря. Во время прохождения вечернего максимума нагрузки потребление электрической мощности в Ленинградской энергосистеме достигло 8226 МВт, передает ФАН.

В ночь на 6 декабря морозы в Санкт-Петербурге достигли рекордной отметки в минус 21 градус. Этот показатель на 0,4 градуса ниже, чем был в этот же день в 1893 году.